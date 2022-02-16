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Darıca'da kadınlar için pilates dersleri veriliyor - Son Dakika

Darıca'da kadınlar için pilates dersleri veriliyor

16.02.2022 11:13
Darıca'da kadınlar için pilates dersleri veriliyor

Darıca Belediyesi'nin 'Haydi Kadınlar Spora' sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında kadınlara pilates, zumba ve fitness eğitimi veriliyor.

Darıca Belediyesi'nin 'Haydi Kadınlar Spora' sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında kadınlara pilates, zumba ve fitness eğitimi veriliyor.

Darıca Belediyesi'nin, sporu teşvik etme için hayata geçirdiği çalışmalar devam ediyor. Gençlere ve çocuklara yönelik spor aktivitelerinin yanı sıra kadınlar için de yüzme, pilates, zumba ve boks gibi branşlarda eğitimler veriliyor. Kadınlara yönelik verilen eğitimler kadınlar havuzunun altında hayata geçirilen spor salonunda gerçekleşiyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, herkesin sporla buluşması için yeni projeler geliştirdiklerini ifade ederek, sporu ve sağlıklı yaşamı her alanda desteklediklerini söyledi. Darıcalı kadınların sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve düzenli spor yapmalarını amaçladıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz bünyesinde Darıcalı kadınlarımızı sporla buluşturuyoruz. Sağlıklı ve spor dolu bir hayatın önemini biliyor bu amaçla da kadın erkek, genç yaşlı 7'den 70'e herkesin spor yapmasını hedefliyoruz. 'Mutlu aile mutlu Darıca' anlayışıyla hareket ederek, kadınlar için özel projeler geliştiriyoruz. Çünkü ailenin en önemli parçasının kadınlar olduğunu biliyoruz. 'Güçlü kadın güçlü aile' anlayışıyla kadınlara pozitif ayrıcalık yapıyoruz. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde Darıcalı kadınlar çeşitli branşlarda spor yapıyor" dedi. - KOCAELİ

Darıca'da kadınlar için pilates dersleri veriliyor
Darıca'da kadınlar için pilates dersleri veriliyor
Darıca'da kadınlar için pilates dersleri veriliyor

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Muzaffer Bıyık, Fitnes, Yüzme, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Darıca'da kadınlar için pilates dersleri veriliyor - Son Dakika Spor


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