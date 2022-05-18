Darüşşafaka yarı finalde

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 82-73 mağlup etti. Darüşşafaka, bu sonuçla seride 2-1 öne geçerek play-off turunda yarı finale yükselen taraf oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Can Mavisu xx, Mehmet Serdar Ünal xx,

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy, Jarmar Gulley xxxx 29, Alpha Kaba xxx 14, QJ Petterson xxxx 24, Ryan Shanahan Luther x 1, Milton Doyle x 1, Orhan Haciyeva x 4, Leon Harun Apaydın, Dusan Cantekin

Başantrenör: Tutku Açık

Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu xxxx 22, Troy Caupain xxx 15, Nathan Boothe xx 6, Gabriel Olaseni xxxx 18, Isaiah Pineiro x 4, Wayne Cullough xxx 14, Sinan Güler x 3, Görkem Doğan

Başantrenör: Selçuk Ernak

1.Periyot: 13-20 (Darüşşafak lehine)

Devre: 33-41 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 53-64 (Darüşşafaka lehine)

5. Faul: Alpha Kaba

Sportmenlik Dışı Faul: Troy Caupain - GAZİANTEP