Darüşşafakalı basketbolcu Berke Atar, menüsküsünden ameliyat edildi

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Darüşşafaka'nın oyuncusu Berke Atar, sağ dizindeki menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Memorial Şişli Hastanesi'nde Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları ile Op. Dr. Yalın Dirik'in gerçekleştirdiği operasyonun başarılı geçtiği ve Berke'nin 2 ay sonra antrenmanlara başlayabileceği belirtildi.

Mahiroğulları 22 yaşındaki basketbolcunun durumuyla ilgili, "Menüsküs yırtıkları genellikle aktif spor yapan kişilerde, dizin döndürücü yaralanmalarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ancak günümüzde artroskopik cerrahi gibi modern tedavi yöntemleri ile başarıyla tedavi edilmektedir." bilgilerini verdi.

Yalın Dirik ise Berke'nin taburcu edildiğini aktararak, hızlı bir iyileşme döneminin ardından aktif spora döneceğini kaydetti.