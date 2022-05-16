SPOR Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

16.05.2022 23:09

Demir Grup Sivasspor maçının ardındanRukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 'Kazanmak istedik olmadı. Son maçı oynayıp gelecek senenin planlamasını, programını yapıp hayata geçirmek istiyoruz. Söyleyecek bir şeyde yok açıkçası. Başkanla biz gereken her türlü organizasyonu konuştuk. Bir an önce hemen uygulanır. Ondan sonra göreceksiniz. Bir şey söylemeye gerek yok' dedi.

ÇALIMBAY: FİNALİ KAZANIP KUPAMIZI SİVAS'A GÖTÜRMEK İSTİYORUZ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Tabii iki takım içinde ligde her şey bitmiş. Rizespor açısından ben çok üzüldüm, gerçekten benim çok severek çalıştığım bir yerdi. Mükemmel yıllarım geçti. Hepsinden de Allah'a şükürler olsun başarılı bir şekilde de ayrılmıştık. Onun için Rize'nin yeri bende bambaşka. Bu kadronun düştüğünde de üzüldüm, çok iyi kadroları var. Yüzde 80'ini koruyabilirlerse seneye çıkacaklardır mutlaka. Kendilerine başarılar diliyorum. Bizim için lig önemli, oynayacağımız maç da önemli ama esas ayın 26'sında oynayacağımız kupa finali. Bugün burada oynadığımız oyunun kupada çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Elimize bir fırsat geçti ve bu fırsatı çok kolay yakalamadık. Sivasspor'un tarihinde ne final vardı ne de kupa şampiyonluğu vardı. Onun için bütün amacımız bu finali kazanıp kupamızı Sivas'a götürmek. Tek hedefimiz bu. Bugün düşük bir tempo olabilir. Bu oyuncuların hepsi ligde oynayan oyuncular... Yorgunluk, bıkkınlık olabiliyor. Biz lige en erken başlayan takımız. Hem Avrupa'da hem ligde oynayan takımız. Ligi de en son biz bitireceğiz final maçı oynayarak. Bir de Avrupa'nın bile en yaşlı takımı biziz. O yüzden yorgunluk, bıkkınlık olabilir ama herkes büyük bir fedakarlık yapacak. Final maçında herkes kapasitesinin çok çok üstüne çıkacak. İnşallah o mutluluğu yaşayacağız" ifadelerini kulandı.

SPOR Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının ardından Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının ardından

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
23:34 CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak
23:30 Kerem Aktürkoğlu, "Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Gazetecilere verdiği cevap üzdü: Yorgunum
23:10 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arapça çağrıda bulundu: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz
22:59 Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan Erol Yıldız'ın "helikopter kazasında" tanık olmadığı açıklandı!
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
22:19 Galatasaray seriyi Adana Demirspor ile bozdu! Karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 23:49:48. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement