Demirci'de görme engelliler lise öğrencileriyle futbol maçı yaptı - Son Dakika
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Demirci'de görme engelliler lise öğrencileriyle futbol maçı yaptı

15.05.2022 09:02
Demirci'de görme engelliler lise öğrencileriyle futbol maçı yaptı

İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü futbolcuları, Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi öğrencileri ile gösteri maçı yaptı.

İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü futbolcuları, Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi öğrencileri ile gösteri maçı yaptı.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Demirci'ye gelen sporcular, öğrencilerle sohbet etti, halı sahada maç yaptı, ardından da okul bahçesine fidan dikti.

Maçı Belediye Başkanı Selami Selçuk da maçı izledi.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Ekrem Davran görme engelliler futbolunun 5'er kişilik takımlar halinde oynandığını, kalecilerin engelsiz sporculardan oluştuğunu anlatarak, topta çıngırak bulunduğunu belirtti.

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Necip Fazıl Kısakürek, Engelliler Haftası, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demirci'de görme engelliler lise öğrencileriyle futbol maçı yaptı - Son Dakika


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