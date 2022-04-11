Deniz Sapmaz'dan Slovakya'da ikincilik - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz Sapmaz'dan Slovakya'da ikincilik

11.04.2022 11:53
Deniz Sapmaz'dan Slovakya'da ikincilik

Slovakya Golf Federasyonu tarafından Red Oak Golf Club'da organize edilen SKGA Junior Tour I WAGR, Nitra'da yapıldı.

Slovakya Golf Federasyonu tarafından Red Oak Golf Club'da organize edilen SKGA Junior Tour I WAGR, Nitra'da yapıldı. Milli sporcu Deniz Sapmaz, turnuvayı U16 kategorisinde ikinci olarak tamamladı.

8-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya, 3 ülkeden toplamda 79 oyuncu katıldı. Organizasyonda Ataşehir Golf Kulübü sporcularından, milli golfçü Deniz Sapmaz U16 kategorisinde mücadele etti. Deniz Sapmaz, 54 çukur üzerinden oynanan müsabakalar sonunda ilk raundu 74, ikinci raundu 81, final raundunu ise 79 gross skor oynayarak toplamda 234 gross skorla, kendi kategorisinde yapılan müsabakaları ikinci olarak tamamladı.

Turnuva sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde ikincilik kupasını kaldıran Deniz Sapmaz, "Burada ikinci olduğum için çok mutluyum. Çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğim. Her zaman beni destekleyen başta aileme, Türkiye Golf Federasyonu'na ve kulübüm Ataşehir Golf Kulübü'ne teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Deniz Sapmaz'dan Slovakya'da ikincilik
Deniz Sapmaz'dan Slovakya'da ikincilik
Deniz Sapmaz'dan Slovakya'da ikincilik
Deniz Sapmaz'dan Slovakya'da ikincilik

YORUMLAR
500
Son dakika! Rus ordusundan Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'nın tedarik ettiği S-300'ler imha edildi Son dakika! Rus ordusundan Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'nın tedarik ettiği S-300'ler imha edildi Rusya: Ukrayna'ya Avrupa'dan teslim edilen S-300 füze sistemini vurduk Rusya: Ukrayna'ya Avrupa'dan teslim edilen S-300 füze sistemini vurduk

Ataşehir, Slovakya, Nitra, Golf, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Deniz Sapmaz'dan Slovakya'da ikincilik - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Sapmaz'dan Slovakya'da ikincilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement