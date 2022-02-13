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Denizlispor 1 puana sevindi - Son Dakika

Denizlispor 1 puana sevindi

13.02.2022 12:38
Denizlispor 1 puana sevindi

Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen düşme hattındaki Altaş Denizlispor sonuçtan memnun kaldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen düşme hattındaki Altaş Denizlispor sonuçtan memnun kaldı. Teknik direktör Mesut Bakkal, zorlu bir deplasman maçı oynadıklarını belirterek, "Zor bir deplasmandan 1 puan aldık. Öncelikle maçın hakemine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maç yönetti. Maça gelince kazanmak için çıktık ama 1 puanla ayrılıyoruz. İlk devrede kontrol bizdeydi. Pozisyonları değerlendiremedik. Son dakikada da bir gol kaçırdık. Önümüzdeki maçlarda eksiklerimizi de gidererek galibiyetler almak istiyoruz" diye konuştu.


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Mesut Bakkal, Denizlispor, Adanaspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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