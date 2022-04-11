Denizlispor ateşe atladı - Son Dakika
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Denizlispor ateşe atladı

11.04.2022 11:48
Denizlispor ateşe atladı

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde önemli rakiplerinden Tuzlaspor'a 4-2 yenilen Altaş Denizlispor düşme hattından kurtulamadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde önemli rakiplerinden Tuzlaspor'a 4-2 yenilen Altaş Denizlispor düşme hattından kurtulamadı. Üst üste 3 galibiyetle umutlandıktan sonra sezonun en kritik maçlarından birini kaybeden yeşil-beyazlılar 33 puanda kalırken, Başkan Mehmet Uz değerlendirmelerde bulundu. Camiaya çağrıda bulunan Uz, "Bu mağlubiyet bizi çok üzdü. Mesut Bakkal hocamızın göreve gelmesinin ardından çok iyi bir çıkış yakaladık, 7 maçta 14 puan topladık. Son 3 maçımızı galibiyetle kapattık. Ancak Tuzlaspor maçı hem oyun hem de skor olarak istediğimiz ve beklediğimiz gibi değildi" dedi.

Alınan mağlubiyeti mutlaka telafi edeceklerini ifade eden Mehmet Uz, "Maç günü tribünleri adeta bayram yerine çeviren taraftarlarımıza galibiyet hediye edemediğimiz için çok üzgünüz. Maça gelerek 90 dakika boyunca üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapan taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ancak kimsenin moralini bozmasını da istemiyorum. İyi giderken zaman zaman bu tür puan kayıpları yaşanabiliyor. Tuzlaspor mağlubiyetinin değerlendirmesini teknik heyetimiz ve futbolcular elbette yapacaktır. Biz kendilerine dün nasıl güveniyorsak bugün de aynı şekilde güveniyoruz" diye konuştu.


- Denizli
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Başka Uz; 'Taraftarlarımızdan özür diliyoruz' Başka Uz; 'Taraftarlarımızdan özür diliyoruz' Denizlispor-Tuzlaspor maçının ardından Denizlispor-Tuzlaspor maçının ardından

Denizlispor, Mehmet Uz, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor ateşe atladı - Son Dakika


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