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Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan taraftara "destek" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan taraftara "destek" çağrısı Açıklaması

15.02.2022 17:38
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan taraftara "destek" çağrısı Açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, yarın oynayacakları Altınordu maçında taraftarları tribünlere davet etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, yarın oynayacakları Altınordu maçında taraftarları tribünlere davet etti.

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, kendi evlerinde puan kaybetme lükslerinin olmadığını belirtti.

Artık her puanın altın değerinde olduğunu aktaran Uz, şunları kaydetti:

"Yarın oynayacağımız Altınordu maçında taraftarımızın tribündeki yerlerini almalarını istiyoruz. Taraftarların tribünleri doldurması önemli. Altınordu en büyük rakiplerimizden biri. Eyüpspor ve Adanaspor gibi ligin iki güçlü ekibi karşısında oynadığımız 2 maçtan 2 puanla ayrıldık. Adanaspor deplasmanında takımımızın ortaya koyduğu futbol ve alınan puan bizi sevindirdi. Artık bu maçı unutarak Çarşamba günü oynayacağımız Altınordu maçına odaklandık. Altınordu maçını kazandığımız taktirde hem sıralama hem puan hem de moral olarak daha iyi yerlere geleceğiz."

Hedefe ulaşma noktasında umutlarının arttığını aktaran Uz, telafisi olmayan maçlar oynamaya başladıklarını, bu anlamda teknik heyet ve oyunculara güvendiklerini vurguladı.

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Denizlispor, Spor Toto, Altınordu, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan taraftara 'destek' çağrısı Açıklaması - Son Dakika Spor


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