Denizlispor, Başkent'te telafi peşinde

Denizlispor, ligde 14 maçta 15 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. Gençlerbirliği'nin ise 20 puanı var.

Tekke, "Geçen hafta beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. İnanıyorum ki Gençlerbirliği'ne karşı sahada iyi bir oyun sergileyip istediğimz sonucu alacağız" dedi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Yeşil siyahlılarda kart cezalıları kaleci Abdulkadir Sünger ve stoper Hakan Çinemre maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Fatih Tekke , Ankara deplasmanına mutlak galibiyet için gittiklerini söyledi.

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