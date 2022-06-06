Denizlispor'da Bakkal devam edecek - Son Dakika
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Denizlispor'da Bakkal devam edecek

06.06.2022 10:55
Denizlispor'da Bakkal devam edecek

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal'la yola devam edileceği öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal'la yola devam edileceği öğrenildi. Geçen hafta Mehmet Uz başkanlığındaki yönetimin görevlerini sürdüreceklerini açıklamasının ardından, deneyimli teknik adamla masaya oturuldu. Öncelikle kadronun korunmasını isteyen Mesut Bakkal'ın şartlarını kabul eden kurmaylar, yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Geçen sezon kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'un başında 15 maça çıkan 58 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak yeşil-siyahlıları ligde tuttu.


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Kaynak: DHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da Bakkal devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'da Bakkal devam edecek - Son Dakika
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