Denizlispor'da Bakkal farkı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor'da Bakkal farkı

12.03.2022 11:02
Denizlispor'da Bakkal farkı

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yenen düşme hattındaki Altaş Denizlispor Teknik Direktör Mesut Bakkal'la çıkış yakaladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yenen düşme hattındaki Altaş Denizlispor Teknik Direktör Mesut Bakkal'la çıkış yakaladı. Deneyimli teknik adamın dümene geçmesiyle toparlanan yeşil-siyahlılar 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak umutlandı. Mesut Bakkal'la 11 puan toplayan Denizlispor düşme hattından henüz çıkamasa da gelecek maçlar için ışık verdi. Kalan 9 maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan Bakkal, "İyi bir çıkış yakaladık. 6 maça baktığımızda kritik puanlar topladık. Elbette işimiz bitmedi. Umutluyuz ve hedefimize ulaşacağız" dedi.


YORUMLAR
500

Balıkesirspor, Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da Bakkal farkı - Son Dakika


Son Dakika
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:28 Kaygan yolda duramayan araba, az daha yoldaki site görevlisini öldürüyordu!
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
10:23 Bağcılar'da önce yangın, sonra patlama: Patlama anı görüntülendi
10:17 Özel harekat burada çalışıyor! Dünyada sadece 3 tane var
10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:08:45. #1.12#
SON DAKİKA: Denizlispor'da Bakkal farkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement