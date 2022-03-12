Denizlispor'da Bakkal farkı - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yenen düşme hattındaki Altaş Denizlispor Teknik Direktör Mesut Bakkal'la çıkış yakaladı. Deneyimli teknik adamın dümene geçmesiyle toparlanan yeşil-siyahlılar 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak umutlandı. Mesut Bakkal'la 11 puan toplayan Denizlispor düşme hattından henüz çıkamasa da gelecek maçlar için ışık verdi. Kalan 9 maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan Bakkal, "İyi bir çıkış yakaladık. 6 maça baktığımızda kritik puanlar topladık. Elbette işimiz bitmedi. Umutluyuz ve hedefimize ulaşacağız" dedi.