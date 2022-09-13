Denizlispor'da Başkan Uz inançlı - Son Dakika
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Denizlispor'da Başkan Uz inançlı

13.09.2022 11:40
Denizlispor'da Başkan Uz inançlı

SPOR Toto 1'inci Lig'de 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak dibe demir atan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz değerlendirmelerde bulundu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak dibe demir atan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz değerlendirmelerde bulundu. Şu ana kadarki sürecin üzücü olduğunu ifade eden Uz, "Biz kötü futbol oynamıyoruz. 5 maçta da takıma kötü diyemem. Mutlaka toparlanacağız. Devre arasına kadar en az 20 puan toplarız" diye konuştu.

Yeşil-siyahlılar 6'ncı hafta karşılaşmasında 17 Eylül Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.


- Denizli
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Kaynak: DHA

Denizlispor, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da Başkan Uz inançlı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'da Başkan Uz inançlı - Son Dakika
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