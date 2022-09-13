Denizlispor'da Başkan Uz inançlı

SPOR Toto 1'inci Lig'de 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak dibe demir atan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz değerlendirmelerde bulundu. Şu ana kadarki sürecin üzücü olduğunu ifade eden Uz, "Biz kötü futbol oynamıyoruz. 5 maçta da takıma kötü diyemem. Mutlaka toparlanacağız. Devre arasına kadar en az 20 puan toplarız" diye konuştu.

Yeşil-siyahlılar 6'ncı hafta karşılaşmasında 17 Eylül Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

- Denizli