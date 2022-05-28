Denizlispor'da gergin bekleyiş - Son Dakika
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Denizlispor'da gergin bekleyiş

28.05.2022 14:54
Denizlispor'da gergin bekleyiş

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başardıktan sonra belirsizliğe gömülen Altaş Denizlispor'da gergin bekleyiş var.

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başardıktan sonra belirsizliğe gömülen Altaş Denizlispor'da gergin bekleyiş var. Yabancı futbolcuların ayrılmaya başladığı transfer yasaklısı yeşil-siyahlılarda hafta içinde acilen 15-20 milyon TL kaynak bulmaları gerektiğini, destek bulamazlarsa kongre kararı alıp yönetimini devredeceklerini söyleyen Başkan Mehmet Uz'un kararı merakla bekleniyor. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın da durumunun belirsiz olduğu Denizlispor'da taraftarlar, yaz döneminin geçen sezon olduğu gibi sıkıntılı geçmesinin korkusunu yaşıyor.


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Denizlispor'da Aissati dönmeyecek Denizlispor'da Aissati dönmeyecek
Kaynak: DHA

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