Denizlispor'da Okan dönüyor - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta bay takım olup fikstürün yurt genelindeki olumsuz hava koşulları yüzünden 1 hafta ileri kaydırılmasıyla bu haftayı da maç yapmadan geçecek Altaş Denizlispor'da Okan Derici yeşil sahalara dönmek için gün sayıyor. Ligin ilk yarısında Denizlispor'da 10 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 15 Aralık'taki Nasadoge Menemenspor deplasmanında talihsiz sakatlık yaşadı.

İlk 11'de başladığı maçta aldığı darbeyle ayak fibula kemiği kırılan Okan, 3 aydır formasına hasret kaldı. Alçısı çıkıp iyileşen Okan'ın düz koşulara başladığı, 3 hafta sonra hazır hale gelerek takıma döneceği öğrenildi. Yasak nedeniyle ara transfer döneminde takviye yapamayan Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, Okan'ı yeni transfer gibi görüyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Ümraniyespor'dan transfer olduğu kulüpte ilk yarıda Ankara Keçiörengücü'ne gol atmıştı.

- Denizli