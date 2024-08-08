Denizlispor'da Transfer Yasağı Nedeniyle Borçlar Açıklandı - Son Dakika
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Denizlispor'da Transfer Yasağı Nedeniyle Borçlar Açıklandı

Denizlispor\'da Transfer Yasağı Nedeniyle Borçlar Açıklandı

TFFF 3'üncü Lig'de transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden Denizlispor'da güncel borç tablosu paylaşıldı. Kulübün borcu 422 milyon 941 bin 620 TL olarak açıklandı. Ayrıca eski yabancı futbolculardan alacaklar da FIFA kanalıyla kesinleşti.

08.08.2024 12:05
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TFFF 3'üncü Lig'de 3 yıldır devam eden transfer yasağı nedeniyle tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da mayıs ayında göreve geldikten sonra her ay borçları kamuoyuyla paylaşan yönetim güncel borç tablosunu paylaştı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan tabloda 31 Temmuz itibariyle güncel borç 422 milyon 941 bin 620 TL olarak açıklandı. Eski yabancı futbolculardan Pantilimon'un 206 bin 670 Euro ve 20 bin Frank, Murawski dosyasından 20 bin Frank, Darri'den ise 10 bin Frank'ın FIFA kanalıyla kesinleşip kulübe tebliğ edildiği açıklandı. Tüm gelir ve gider tablosunu da paylaşan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimi, kulübün kasasında 25 bin 258 TL olduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA

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