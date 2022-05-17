Denizlispor gelecek sezon hedefini yükseltti - Son Dakika
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Denizlispor gelecek sezon hedefini yükseltti

17.05.2022 10:11
Denizlispor gelecek sezon hedefini yükseltti

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Spor Toto 1. Lig bitimine bir hafta kala ligde kalmayı garantilediklerini belirtti.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Spor Toto 1. Lig bitimine bir hafta kala ligde kalmayı garantilediklerini belirtti. Başkan Uz, "Göreve geldiğimiz gün açıkladığımız hedefe ulaştık. Mevcut şartlarda en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah bundan sonra hedeflerimiz daha büyük olacak" dedi.

Spor Toto 1.Ligin 37.haftasında Ümraniyespor deplasmanından bir puanla dönen ve rakiplerinin mağlup olmasıyla bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantileyen A. Denizlispor'da, kulüp başkanı Mehmet Uz hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 2021-2022 Sezonunun ilk maçından 10 gün önce göreve geldiklerini, zaman kaybetmeden transfer tahtasını açıp kısa sürede takımı oluşturduklarını belirten Mehmet Uz, "Sezonun ilk 3 haftası neredeyse bizim için yok gibiydi. İmkanları, yapabileceklerimizi ve şartları göz önünde bulundurarak, hayal kurmadan gerçekler üzerinden yolumuza devam ettik. İlk hedefimiz takımı ligde tutmaktı. Sezon boyunca bu hedefimiz hep ilk sıradaki yerini korudu. Çok zor dönemler geçirdik ancak hiç yılmadık. 4 Takımın düşecek olması sebebiyle düşme barajının 40 puanın üzerinde olacağını biliyorduk. Özellikle Mesut Bakkal hocamızın göreve gelmesiyle çok iyi bir çıkış yakaladık ve son güne kadar bunu sürdürerek hedefimize ulaştık" dedi.

"Bundan sonra hedefler daha büyük olacak"

Denizlispor camiasının ligde kalma değil, şampiyonluk sevinci yaşaması gereken bir kulüp olması gerektiğini kaydeden Uz, "Biz mevcut şartlarda takımımızı bulunduğu konumda tutma çabası içerisinde olduk. Düşen takımların durumlarına bakıldığında bile, ligde kalmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. İnşallah bundan sonra hedefler daha büyük olacak, olmalı. Ligin son maçı olan BB Erzurumspor maçıyla sezona veda edeceğiz. Son maçımızı kazanarak taraftarlarımıza galibiyetle teşekkür etmek istiyoruz. Sezonun genel bir değerlendirmesini bu maç sonrası düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla yapacağız. Hedefe ulaşmamızda emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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