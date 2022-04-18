Denizlispor seri peşinde - Son Dakika
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Denizlispor seri peşinde

18.04.2022 13:18
Denizlispor seri peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek bitime 6 maç kala düşme hattından çıkan Altaş Denizlispor yarın evinde Play-Off potasında yer alan İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto 1'inci Lig deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek bitime 6 maç kala düşme hattından çıkan Altaş Denizlispor yarın evinde Play-Off potasında yer alan İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Teknik direktör Mesut Bakkal, kritik maç öncesi rehavet uyarısında bulundu.

Denizlispor'da göreve geldikten sonra 17 puan kazandıklarını belirten Bakkal, "Lig henüz bitmedi, işimizi tamamlamadık. Çok enterasan maçlar oynanıyor. Şu an yukarıları yakalayamadık ama çok iyi yoldayız. Aldığımız deplasman galibiyetlerini iç sahada taçlandırmamız gerekiyor ki o zaman bir anlamı olsun. İstanbulspor'u taraftarımızın da desteği ile yenip çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.


- Denizli
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Kaynak: DHA

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