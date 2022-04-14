Denizlispor telafi arıyor - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta evinde en yakın rakiplerinden Tuzlaspor'a 4-2 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını tepen Altaş Denizlispor, yarın Ankara Keçiörengücü deplasmanında telafi arayacak. Aktepe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Denizlispor, ligde haftaya kurtuluş barajının 1 maç eksiğiyle 2 puan gerisinde, 33 puanla 16'ncı sırada girdi. Keçiörengücü'nün 38 puanı bulunuyor. Bitime 7 maçının kaldığı ligde bu mücadelenin ardından hafta içinde 19 Nisan'da İstanbulspor'u ağırlayıp, 23 Nisan'da yine düşme hattındaki Bursaspor deplasmanına çıkacak Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, çok kritik bir dönemde olduklarını, yine seri galibiyetler alarak düze çıkmak istediklerini söyledi.