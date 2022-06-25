A. Denizlispor, 2022 - 2023 sezonunu bugün açtı. Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma, düz koşu ve adaptasyon çalışması yaptı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Denizlispor top başı yaptı - Son Dakika

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