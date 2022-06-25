Denizlispor top başı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor top başı yaptı

25.06.2022 20:59
Denizlispor top başı yaptı

TFF 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları için top başı yaptı.

TFF 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları için top başı yaptı.

A. Denizlispor, 2022 - 2023 sezonunu bugün açtı. Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma, düz koşu ve adaptasyon çalışması yaptı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Rizespor yeni sezonun antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor Rizespor yeni sezonun antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Bakkal, Haluk Ulusoy, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor top başı yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 21:05:22. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor top başı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement