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Denizlispor'un genç yıldızı Emir'e milli görev - Son Dakika

Denizlispor'un genç yıldızı Emir'e milli görev

15.02.2022 16:58
Denizlispor'un genç yıldızı Emir'e milli görev

18 Şubat tarihlerinde oynayacağı Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

18 Şubat tarihlerinde oynayacağı Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

A. Denizlispor U19 takımında forma giyen başarılı sağ bek oyuncusu Emir Toprak Dinç, U18 Milli Takımın 16-18 Şubat tarihlerinde oynayacağı Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

A. Denizlispor yönetimi, genç yıldızına verilen milli görevi; "Futbolcumuz Emir Toprak Dinç, U18 Milli Takımımızın 16-18 Şubat tarihlerinde oynayacağı Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Futbolcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. - DENİZLİ

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Denizlispor, Litvanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor'un genç yıldızı Emir'e milli görev - Son Dakika Spor


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