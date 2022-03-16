Denizlispor'un Gökhan Süzen'i var - Son Dakika
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Denizlispor'un Gökhan Süzen'i var

16.03.2022 10:49
Denizlispor'un Gökhan Süzen'i var

Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde son 4 maçta 3 galibiyetle kurtuluş ateşini yakan Altaş Denizlispor'un tecrübeli sol beki Gökhan Süzen, performansıyla fark yaratıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde son 4 maçta 3 galibiyetle kurtuluş ateşini yakan Altaş Denizlispor'un tecrübeli sol beki Gökhan Süzen, performansıyla fark yaratıyor. Sezon başında transfer yasağının açılması sonrası daha önce 2019 yılında 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı kulübüne dönen 34 yaşındaki futbolcu, takıma büyük katkı yaptı.

Denizlispor'a transfer olduktan sonra oynanan 26 maçın tamamında ilk 11'de forma giyerek müthiş bir istikrar yakalayan Gökhan, takım arkadaşlarına 8 asist yaparak hayati öneme sahip galibiyetlerde çok önemli rol oynadı. Takımın asist kralı olan Gökhan, uzun soluklu kariyerinde daha önce uzun yıllar Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor gibi kulüplerde forma giymişti.


- Denizli
Denizlispor'un Gökhan Süzen'i var
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Mesut Bakkal, Gökhan Süzen, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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