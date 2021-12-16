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Denizlispor üzgün - Son Dakika

Denizlispor üzgün

16.12.2021 11:14
Denizlispor üzgün

Spor Toto 1'inci Lig'de Nasadoge Menemenspor'la Ege derbisinde golsüz berabere kalıp düşme hattından çıkamayan Altaş Denizlispor, üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle de sıkıntılı.

Spor Toto 1'inci Lig'de Nasadoge Menemenspor'la Ege derbisinde golsüz berabere kalıp düşme hattından çıkamayan Altaş Denizlispor, üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle de sıkıntılı. Ligde 4 maçtır kazanamayıp devrenin son 2 maçına 16 maçta 16 puanla düşme barajında giren Denizlispor'da Muğdat, Aissati, Ömer Şişmanoğlu, İlhan, Hakan gibi isimlerin ardından Okan Derici de sakatlandı. Maçın 53'üncü dakikasında aldığı darbe sonrası sedyeyle sahadan çıkarılan tecrübeli futbolcunun fibula kemiğinde kırık meydana geldiği açıklandı.

Oldukça üzgün olan teknik direktör Fatih Tekke, mücadelenin ardından, "Maç hakkında çok konuşulacak bir şey yok. Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış. Hepimize çok geçmiş olsun. Daha önce Muğdat sezonu kapattı. Aissati devre arası dönecek, Ömer Şişmanoğlu da keza öyle. İlhan da büyük ihtimal ilk yarıyı kapattı, Hakan keza aynı. Bunlar maalesef üzücü. Hazırlık kampı geçirmemiş oyuncuların çoğunda böyle problemler oluyor ama maçtan önemlisi oyuncularımızın sağlığı. Herkese geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.


Ömer Şişmanoğlu, Denizlispor, Spor Toto, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor üzgün - Son Dakika Spor


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