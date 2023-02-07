Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı etkilere sebep olan depremde hasar alan evlerden bir tanesi de Hatayspor'da oynayan Mehdi Boudjemaa'ya aitti.
Cezayirli futbolcu depremden bir süre sonra evinin son halini paylaştı. Futbolcunun çektiği videoda evin duvarlarının oldukça hasar aldığı görüldü.
Hatay'da saatlerce göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında kalan bir diğer isim Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u ise kurtarma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Spor › Depremi yaşayan Hataysporlu futbolcu Boudjemaa'nın evinde çatlaklar oluştu - Son Dakika