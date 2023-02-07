Depremi yaşayan Hataysporlu futbolcu Boudjemaa'nın evinde çatlaklar oluştu - Son Dakika
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Depremi yaşayan Hataysporlu futbolcu Boudjemaa'nın evinde çatlaklar oluştu

07.02.2023 11:25

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremlerde Hataysporlu futbolcu Mehdi Boudjemaa'nın evinde hasarlar oluştu. Cezayirli futbolcu, sosyal medya hesabından evinin son halini paylaşarak çatlaklar oluşan duvarları gösterdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı etkilere sebep olan depremde hasar alan evlerden bir tanesi de Hatayspor'da oynayan Mehdi Boudjemaa'ya aitti.

DUVARLARDA ÇATLAKLAR GÖRÜLDÜ

Cezayirli futbolcu depremden bir süre sonra evinin son halini paylaştı. Futbolcunun çektiği videoda evin duvarlarının oldukça hasar aldığı görüldü.

ATSU KURTARILDI, SAVUT İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hatay'da saatlerce göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında kalan bir diğer isim Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Kahramanmaraş, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Depremi yaşayan Hataysporlu futbolcu Boudjemaa'nın evinde çatlaklar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremi yaşayan Hataysporlu futbolcu Boudjemaa'nın evinde çatlaklar oluştu - Son Dakika
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