Talas Belediyesi, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki maçı için dev ekran kuracak

Talas Belediyesi, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarın şampiyonluk maçına çıkacak Anadolu Efes'in karşılaşmasını izletmek için dev ekran kuracak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi finalinde Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmayı dev ekrandan yayınlayacak.

Yarın saat 20.00'de başlayacak maçın heyecanını yaşamak isteyenler, Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda bir araya gelecek.

Anadolu Efes'e başarılar dileyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sporseverleri bu heyecanı birlikte yaşamaya davet etti.