Devler Ligi finalinin saati üç kez ertelendi! - Son Dakika
Üye Girişi

Devler Ligi finalinin saati üç kez ertelendi!

28.05.2022 22:39
Devler Ligi finalinin saati üç kez ertelendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği final mücadelesi üç kez ertelendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği final mücadelesi üç kez ertelendi. TSİ 22.00'de başlaması gereken mücadele ilk olarak 22.15, ardından 22.30 ve daha sonra da 22.36'da başlayacağı açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu 36. dakika geç başladı. Gecikmenin Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda oynanacak maça yoğun trafikten dolayı futbolseverlerin yetişememesi olduğu belirtildi. Dev mücadele 22.36'da hakem Clement Turpin'in düdüğüyle başladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle! TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle!
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devler Ligi finalinin saati üç kez ertelendi! - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 22:46:35. #1.11#
SON DAKİKA: Devler Ligi finalinin saati üç kez ertelendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement