Devler Ligi'nde Juventus'a verilen ceza, Süper Lig şampiyonuna yarayacak

Mali usulsüzlük nedeniyle Juventus'a 10 puan silme cezası verildi. Juventus, Serie A'da 7. sıraya gerilerken, Inter 3. sıraya yükseldi ve Süper Lig şampiyonu için yeni bir şans doğdu.
Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Inter'in ligi ilk 4'te bitirme olasılığının artması Süper Lig'de şampiyon olacak takımı doğrudan ilgilendiriyor. Temsilcimiz, Inter'in Serie A'yı ilk 4 sıra bitirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılmak için daha az ön eleme oynayacak.
Inter'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp, Serie A'yı ilk 4'te bitirememesi durumunda Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne 1. eleme turundan katılacak ve grup aşamasına ulaşması için 4 takım elemesi gerekecek. Ancak Inter'in Serie A'da ilk 4 içerisinde sezonu bitirmesi durumunda Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.
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