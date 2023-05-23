Devler Ligi'nde Juventus'a verilen ceza, Süper Lig şampiyonuna yarayacak - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Devler Ligi'nde Juventus'a verilen ceza, Süper Lig şampiyonuna yarayacak

23.05.2023 10:46

Mali sorunlar nedeniyle Juventus'a verilen puan silme cezası sonrası Inter'in ligi ilk 4'te bitirme olasılığı ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan ve ligde 3. sıraya yükselen Inter'in sezonu ilk 4'te bitirmesi halinde, Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşamasına ulaşmak için daha az maç oynamış olacak.

Mali usulsüzlük nedeniyle Juventus'a 10 puan silme cezası verildi. Juventus, Serie A'da 7. sıraya gerilerken, Inter 3. sıraya yükseldi ve Süper Lig şampiyonu için yeni bir şans doğdu.

INTER'IN LİGİ İLK 4'TE BİTİRMESİ YETİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Inter'in ligi ilk 4'te bitirme olasılığının artması Süper Lig'de şampiyon olacak takımı doğrudan ilgilendiriyor. Temsilcimiz, Inter'in Serie A'yı ilk 4 sıra bitirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılmak için daha az ön eleme oynayacak.

TEMSİLCİMİZ DAHA AZ ÖN ELEME OYNAYACAK

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp, Serie A'yı ilk 4'te bitirememesi durumunda Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne 1. eleme turundan katılacak ve grup aşamasına ulaşması için 4 takım elemesi gerekecek. Ancak Inter'in Serie A'da ilk 4 içerisinde sezonu bitirmesi durumunda Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

YORUMLAR
500
Devler Ligi müjdesi İtalya'dan geldi! Juventus'a verilen ceza, Süper Lig şampiyonuna yarayacak Devler Ligi müjdesi İtalya'dan geldi! Juventus'a verilen ceza, Süper Lig şampiyonuna yarayacak

Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devler Ligi'nde Juventus'a verilen ceza, Süper Lig şampiyonuna yarayacak - Son Dakika


Son Dakika
22:23 Kılıçdaroğlu'na yapılan montaj videonun tartışması alevleniyor! Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
22:22 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki görüntü sosyal medyayı karıştırdı
22:13 "Montaj video" tartışması alevleniyor! Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki ağır sözleri sonrası Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
22:13 Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi!
22:10 Sırrı Süreyya Önder'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu'nun bize taahhüt ettiği şeyler var, yapmak zorunda
22:09 Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu: Seçimden bu sonucu bekliyor muydunuz?
22:06 Kılıçdaroğlu, kendisini terörle ilişkilendiren video için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi
22:05 Yıldız topçu menajerini dinledi! O isim Süper Lig devine geliyor
22:04 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: Vaatlerinden hangi gerekçeyle vazgeçtin?
22:03 Menajeri ilk o kulübü önerdi! Serdar Azmoun, Süper Lig devine geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 22:32:38. #1.12#
SON DAKİKA: Devler Ligi'nde Juventus'a verilen ceza, Süper Lig şampiyonuna yarayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement