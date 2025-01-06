Devrekani'ye Kapalı Halı Saha Projesi - Son Dakika
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Spor

Devrekani'ye Kapalı Halı Saha Projesi

Devrekani\'ye Kapalı Halı Saha Projesi

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçeye modern bir kapalı halı saha yapılacağını ve ihalenin 29 Ocak'ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Proje, gençlerin spor yapma imkânlarını artırmayı hedefliyor.

06.01.2025 14:47  Güncelleme: 14:49
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Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçeye kapalı halı saha yapılacağını ve ihalenin 29 Ocak'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, gençlere yönelik sevindirici bir duyuruda bulundu. Devrekani'de spor altyapısını güçlendirmek ve gençlere modern spor tesisleri kazandırmak amacıyla halı saha yapılacağını açıklayan Başkan Altıkulaç, Devrekani Belediyesi Kapalı Halı Saha Projesi için çalışmaların hız kazandığını kaydetti.

25x45 metre ebatlarında tasarlanan kapalı halı sahanın, gençlerin hem yaz hem kış aylarında spor yapabileceği modern bir tesis olarak ilçeye kazandırılacağını söyleyen Başkan Altıkulaç, tesisin inşasına 20 Ocak 2025 tarihinde ihaleye çıkacağını ifade etti.

"Gençlerimiz için yatırımlara devam ediyoruz"

Başkan Altıkulaç, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların daha sağlıklı, aktif ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için spor imkanlarını artırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tesis sayesinde gençlerimiz hem keyifli vakit geçirecek hem de spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürebilecek. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Devrekani'ye Kapalı Halı Saha Projesi - Son Dakika

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