Blast Premier Fall Groups turnuvası Tivibu Spor'da yayınlanacak

Dijital TV platformu Tivibu, 19-28 Ağustos tarihleri arasında Kopenhag'ta düzenlenecek dünyanın en büyük CS GO turnuvası Blast Premier Fall Groups heyecanını ekrana taşıyor. Oyun severlerin merakla beklediği turnuva, Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, oyun severlere keyifle takip edecekleri yeni içerikleri sunmaya devam ediyor. Tivibu, CS: GO tutkunlarının heyecanla beklediği Blast Premier Fall Groups turnuvasını ekranlara getiriyor. Yapılan bilgilendirmeye göre Tivibu izleyicileri, 19-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek turnuvayı Tivibu Spor 5 ile Tivibu Spor'un YouTube ve Twitch hesaplarından naklen izleyebilecek.

Günde 10 saatlik yayın yapılacak

Kopenhag'taki Blast Premier Fall Groups turnuvasında ilk üç gün, yayınlar 14: 00'da başlayıp 22: 00'da sona erecek. Turnuvanın son dört gününde ise 14: 00'da başlayan yayınlar gece saat 01: 00'de son bulacak. Turnuva boyunca günde ortalama 10 saatlik yayınlar olacak. Turnuva heyecanını izleyenlere Utku 'utimikk' Taşyürek, Timur 'timurlengx' Günay, Taha 'stg' Güldaş ve Onur 'MeowWw' Girişken aktaracak.

177 bin dolar ödül

Offline düzenlenecek turnuvada 12 takım yarışacak. Turnuva sonucunda ilk altıda yer alan takımlar Blast Premier Fall Finals'a katılmaya hak kazanacak. Turnuvanın ödül havuzu ise toplam 177 bin dolar olacak. - İSTANBUL