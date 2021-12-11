Dilaver Mutlu: "5 dakika daha dayansaydık 3 puanla dönecektik"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Tuzlaspor mücadelesinde 5 dakka daha dayansalardı 3 puanla dönebileceklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor deplasmanda Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, bugün zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, "İki tarafta futbol oynamaya çalıştı. Skor olarak öne geçtik ama son 5 dakikayı biraz daha dayandırabilsek 3 puanla dönme şansımız olacaktı ve golü yedik. Önemli olan boş dönmemek deplasmandan. 1 puan 1 puandır, takımımı tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL