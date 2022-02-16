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Dilaver Mutlu: "Ankaragücü takımından 1 puan almak da önemli" - Son Dakika

Dilaver Mutlu: "Ankaragücü takımından 1 puan almak da önemli"

16.02.2022 22:41

- Dilaver Mutlu: "Ankaragücü takımından 1 puan almak da önemli" Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ankaragücü takımından 1 puan almak önemli. Ekibimi kutluyorum, çocuklar çok iyi mücadele ettiler" dedi.

- Dilaver Mutlu: "Ankaragücü takımından 1 puan almak da önemli"

İZMİR - Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ankaragücü takımından 1 puan almak önemli. Ekibimi kutluyorum, çocuklar çok iyi mücadele ettiler" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta maçında Nasadoge Menemenspor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, açıklamalarda bulundu.

Dilaver Mutlu, "Zorlu bir maç oynadık. Kazanmayı çok istiyorduk. Son 5 dakikaya kadar da maçı önde götürdük ama bir penaltıyla berabere kaldık. Penaltı kararı doğruydu. Ankaragücü takımından 1 puan almak da önemli. Şu anda lig lideri ve deplasmanda en fazla puan toplayan takım Ankaragücü. Biz yenecektik ama yenemedik ve berabere kaldık. Ekibimi kutluyorum, çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Son düdüğe kadar ellerinden gelen gayreti hepsini gösterdiler. Hedefimiz artık Pazartesi günü oynayacağımız Eyüpspor maçı. İnşallah o maçı kazanarak yolumuza devem edip alt sıralardan kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

Dilaver Mutlu: Ankaragücü takımından 1 puan almak da önemli
Dilaver Mutlu: Ankaragücü takımından 1 puan almak da önemli
Dilaver Mutlu: Ankaragücü takımından 1 puan almak da önemli

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Dilaver Mutlu, Ankaragücü, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dilaver Mutlu: 'Ankaragücü takımından 1 puan almak da önemli' - Son Dakika Spor


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