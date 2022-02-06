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Dilaver Mutlu: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" - Son Dakika

Dilaver Mutlu: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"

06.02.2022 18:57

- Dilaver Mutlu: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" Adanaspor'u evinde 2-1 yenen Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "8 haftadır kazanamıyorduk. İyi bir maç oldu ve bu galibiyete de ihtiyacımız vardı" açıklamasında bulundu.

- Dilaver Mutlu: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"

İZMİR - Adanaspor'u evinde 2-1 yenen Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "8 haftadır kazanamıyorduk. İyi bir maç oldu ve bu galibiyete de ihtiyacımız vardı" açıklamasında bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Bugün son derece zor bir maç oynadık. Adanaspor bu ligin hem oyuncu kalitesi hem de oyun olarak çok iyi takımlarından bir tanesi. Son haftalarda da iyi bir çıkışları vardı. Biz de en son geçen hafta Ümraniyespor maçında iyi oynamış ancak kaybetmiştik. Bu maça da iyi hazırlanmıştık. İyi bir maç oldu ve bu galibiyete de ihtiyacımız vardı; 8 haftadır kazanamıyorduk. İç sahada iyi oynuyorduk ve bugün de iyi oyunun neticesini aldık. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Şimdi hedefimiz Manisaspor maçı" dedi.

Dilaver Mutlu: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı
Dilaver Mutlu: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı
Dilaver Mutlu: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı

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Dilaver Mutlu, Adanaspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dilaver Mutlu: 'Bu galibiyete ihtiyacımız vardı' - Son Dakika Spor


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