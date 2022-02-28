Menemenspor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'ya 1-0 mağlup olan NasaDoge Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Kazansak alttaki takımlarla puan farkını hem korumuş hem de açmış olacaktık ama olmadı." dedi.

Mutlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Altınordu karşısında kazanmak istediklerini ancak yenilerek önemli bir avantajı kaybettiklerini söyledi. Bu sezon kendi evlerinde ikinci mağlubiyetlerini aldıklarını hatırlatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Kazansak alttaki takımlarla puan farkını hem korumuş hem de açmış olacaktık ama olmadı. Futbolda bunlar var maalesef. Şimdi artık hedefimiz Samsunspor maçından puan ya da puanlar çıkarıp, burada kaybettiğimiz avantajı yeniden elde etmek olacak."

Hüseyin Eroğlu: "Son ana kadar maçı bırakmadık"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da haftalardır mağlup olmalarının zihinsel olarak takımı etkilediğini kaydetti. Aldıkları 3 puanın üst sıralara tutunma anlamında kendilerine çok şey katacağını aktaran Eroğlu,"3 puandan fazlasını aldık diyebilirim. Rakibimiz de kolay kaybetmeyen bir takımdı. Oyuncularımı iyi hazırladığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son ana kadar maçı bırakmadık. Uzun süredir kaybeden bir takım için son dakikaları oynamak kolay değil. Topu korumaya gittik. Rakibin uzun toplarını da iyi savunduk diye düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir galibiyetin sonraki haftalar için müjdeli olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda hep son haftalarda yükselen bir Altınordu izletmiştik, inşallah bunu tekrarlayacağız."