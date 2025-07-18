Dilovası Belediyesi Yaz Spor Okullarını Başlattı

Dilovası Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları, bu yıl da coşkuyla başladı.

Çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi, hem eğlenmeleri hem de yeni beceriler kazanmaları amacıyla açılan kurslarda, bu yıl toplam 13 farklı branşta eğitim verilecek. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hem de sosyalleşmesi bizim önceliklerimiz arasında. Onların yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak, hem eğlenmeleri hem de sportif alanlarda gelişmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl 13 farklı branşta açtığımız yaz kurslarımıza çocuklarımız yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor" dedi.

Yaz spor okullarında kullanılan spor malzemelerinin temini konusunda İMES OSB'nin önemli bir destek sağladığını belirten Başkan Ömeroğlu, katkı sunanlara teşekkür etti. - KOCAELİ