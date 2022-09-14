Diyarbekirspor: 3-1 - Son Dakika
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Diyarbekirspor: 3-1

14.09.2022 20:57
Diyarbekirspor: 3-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta İskenderunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Fethiyespor, sahasında Diyarbekirspor engelini 3-1'lik skorla aştı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta İskenderunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Fethiyespor, sahasında Diyarbekirspor engelini 3-1'lik skorla aştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Diyarsekirspor 49'uncu dakikada Berkay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak toparlanan ev sahibi Fethiyespor, 62'nci dakikada Oktay ile skoru degeledi: 1-1. Onur Taha 75'inci dakikada Fethiyespor'u öne geçirdi. Onur, bu defa 81'inci dakikada sahneye çıktı ve durumu 3-1 yaptı. Fethiyespor bu sonuçla ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Diyarbekirspor ise 4 puanda kaldı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbekirspor: 3-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbekirspor: 3-1 - Son Dakika
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