Diyarbekirspor: 3-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta İskenderunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Fethiyespor, sahasında Diyarbekirspor engelini 3-1'lik skorla aştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Diyarsekirspor 49'uncu dakikada Berkay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak toparlanan ev sahibi Fethiyespor, 62'nci dakikada Oktay ile skoru degeledi: 1-1. Onur Taha 75'inci dakikada Fethiyespor'u öne geçirdi. Onur, bu defa 81'inci dakikada sahneye çıktı ve durumu 3-1 yaptı. Fethiyespor bu sonuçla ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Diyarbekirspor ise 4 puanda kaldı.