Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama! - Son Dakika

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Diyarbekirspor benzeri görülmemiş bir kadro dışı kararı alarak gündeme oturdu. Kulüp, kalecisi Atakan Akyol'un şüpheli goller yediğini belirterek kadro dışı kaldığını açıkladı.

"YEDİĞİ 2 GOL ŞÜPHELİ"

Diyarbekirspor'dan yapılan açıklamada, "10 Nisan tarihinde oynadığımız Serik Belediyespor maçı içerisinde ve maç sonrası yaptığımız analizlerimizde ligin 2. yarısında takımımıza katılan kalecimiz Atakan Akyol'un, yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri neticesinde kadro dışı bırakılması kararı alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli takibimiz, araştırmamız devam etmekle beraber, ilgili makamlarda hukuki süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.