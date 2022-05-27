Domenec Torrent: "Daha gelmeden bizi linç ettiler" - Son Dakika
Üye Girişi

Domenec Torrent: "Daha gelmeden bizi linç ettiler"

27.05.2022 14:40
Domenec Torrent: "Daha gelmeden bizi linç ettiler"

Henüz göreve gelmeden kendisi ve ekibinin linç edildiğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ön yargıyla karşılaştıklarını belirtti.

Henüz göreve gelmeden kendisi ve ekibinin linç edildiğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ön yargıyla karşılaştıklarını belirtti.

Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, Sporpanel TV Yorumcusu Osman Tanburacı'nın sorularını cevapladı.

"FLORYA'YI BULDUĞUM GİBİ BIRAKMAM"

Göreve geldiğinde Florya'nın içinin bomboş olduğu şeklindeki sözlerine açıklık getiren Torrent, "Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki terkedilmiş gibiydi. Önce sistemi kurmak ve analizlerde bize yardımcı olsunlar diye akademiden 2 tane arkadaşımızı çağırdık ve düzenimizi kurup çalışmaya başladık. Ama ben size söz veririm ki eğer biz gönderilirsek Florya'yı bulduğumuz gibi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLURUZ DİYE KİMSEYİ KANDIRMADIM"

Bir soru üzerine asla şampiyonluk sözü veremeyeceğini dile getiren Torrent, "Ben asla kandırmam insanları, asla yapmam onu. Önümüzdeki sezon şöyle kazanacağız, böyle yapacağız, şampiyon olacağız gibi konuşmam ben. Ancak 90+'lara kadar herkes eforunu sonuna kadar vereceğinin sözünü veririm. Kendi stilimizin olacağının sözünü verebilirim ve taraftarın sahaya çıkıp mücadele eden takımıyla gurur duyacağının sözünü verebilirim" dedi.

"KALIRSAM ÖNCELİĞİM TÜRK OYUNCULAR"

Gelecek sezonki planlamasıyla ilgili de konuşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Takım gençleştirilebilir. Fikir zaten bu. İyi oyuncularımızı kiraya vermişiz, onların geri kazanılması lazım. Önümüzdeki sezon zaten 4 Türk oyuncu oynatma şartı var. Benim sportif direktörümüz Sensibile'ye de söylediğim gibi ilk önceliğim Türk oyuncular. Şöyle diyelim; 1- Türk oyuncular 2- Akademi, 3- Eksik kalan bölgelere bütçemizin el verdiği en iyi yapancılar" diye konuştu.

Torrent ayrıca kendisi ile ekibinin daha göreve gelmeden linç edildiğini ve ön yargıyla karşılaştıklarını da aktardı.

(İHA)

Domenec Torrent: Daha gelmeden bizi linç ettiler
Domenec Torrent: Daha gelmeden bizi linç ettiler

YORUMLAR
500
Bakan Varank: 'Biz bir ve beraber oldukça Türk'ün gücünü dünyaya göstermeye devam edeceğiz' Bakan Varank: 'Biz bir ve beraber oldukça Türk'ün gücünü dünyaya göstermeye devam edeceğiz' Bir ödeme devi daha kripto para kabul etmeye başlıyor Bir ödeme devi daha kripto para kabul etmeye başlıyor
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenec Torrent: 'Daha gelmeden bizi linç ettiler' - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:34:20. #1.12#
SON DAKİKA: Domenec Torrent: "Daha gelmeden bizi linç ettiler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement