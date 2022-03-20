Down sendromlu genç, masa tenisinde adından söz ettirmek istiyor - Son Dakika
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Down sendromlu genç, masa tenisinde adından söz ettirmek istiyor

20.03.2022 11:44

Muş'ta yaşayan 26 yaşındaki down sendromlu Halil İbrahim Süzgeç, masa tenisinde adından söz ettirmek için yoğun antrenman yapıyor.

Muş'ta yaşayan 26 yaşındaki down sendromlu Halil İbrahim Süzgeç, masa tenisinde adından söz ettirmek için yoğun antrenman yapıyor.

Okulda öğretmenleri tarafından masa tenisi yeteneği fark edilen Süzgeç, 7 yıl önce eline aldığı raketi bir daha bırakmadı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca 22-24 Şubat 2016'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi 1. Bölge Şampiyonası'nda birinci olan Süzgeç, daha sonra farklı illerde yapılan yarışmalarda derece aldı.

Muş'taki Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan 3 yıl önce mezun olan Süzgeç, daha iyi dereceler elde etmek için haftanın belirli günleri Gençlik Merkezi'ne gelerek antrenörler eşliğinde yarışmalara hazırlanıyor.

Babasının desteğiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Süzgeç, masa tenisi oynamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Masa tenisi hayatımın bir parçası"

Down sendromlu Süzgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıl önce masa tenisi oynamaya başladığını söyledi.

Masa tenisi konusunda okulda öğretmenin kendisiyle çok ilgilendiğini ifade eden Süzgeç, şöyle konuştu:

"Masa tenisini bana öğreten öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Okuldan mezun oldum. Öğretmenlerimle güzel günler geçirdik. Artık Muş Gençlik Merkezi'ne gelerek masa tenisi oynuyorum. Antalya'da bölge birincisi oldum. Diğer illerde de derecelerim var. Yarışmalarda daha iyi dereceler almak için Gençlik Merkezine geliyorum. Burada iyi tenis oynayacağım. Hedefim Türkiye birincisi olmak. Masa tenisi hayatımın bir parçası. Masa tenisini ve raketi çok seviyorum. İnşallah önümüzde düzenlenen yarışmalarda iyi dereceler alırım. Okulda öğretmenim 'Git yarışmaya birinci olmazsan gelme' dedi, bende gittim birinci oldum geldim. "

"Oğlumla gurur duyuyorum

Baba Öner Süzgeç ise down sendromlu çocuğunun başarı için elinden geleni yaptığını belirtti.

"Çocuğum masa tenisinde daha iyi dereceler alsın" diye Gençlik Merkezi'ne geldiklerini ifade eden Süzgeç, şunları kaydetti:

"Daha iyi çalışması için antrenörleriyle oğluma yardımcı oluyorum. Oğlum Antalya'da düzenlenen yarışmada bölge birinciliği ve İstanbul'da düzenlenen yarışmada ikinci oldu. Şimdi de oğlum bu başarılarını ileriye taşıması için çalışmalarına devam ediyor. Oğlum da elinden geleni yapıyor. Oğlumla gurur duyuyorum. Gücümüzün yettiği kadar oğluma destek olmaya çalışacağım."

Down sendromlu genç, masa tenisinde adından söz ettirmek istiyor
Down sendromlu genç, masa tenisinde adından söz ettirmek istiyor
Down sendromlu genç, masa tenisinde adından söz ettirmek istiyor

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Kaynak: AA

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