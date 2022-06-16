Down sendromlu milli atlet Emirhan, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Down sendromlu milli atlet Emirhan, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

16.06.2022 11:03
Down sendromlu milli atlet Emirhan, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Atletizmde iki dünya rekoru ve Avrupa şampiyonlukları bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Atletizmde iki dünya rekoru ve Avrupa şampiyonlukları bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl İtalya'da düzenlenen SUDS Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) 100 metre ile triatlonda dünya rekoru kıran 17 yaşındaki Akçakoca, Avrupa şampiyonu oldu.

Akçakoca, 19-24 Haziran'da Çekya'da düzenlenecek Dünya Down Sendromlular Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Bu organizasyonda ülkesi adına en iyi performansı sergilemek isteyen Akçakoca, madalya hedefi doğrultusunda antrenmanlarına devam ediyor.

-Akçakoca: "Hedefim kalbimdeki insanları mutlu etmek"

Akçakoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporu çok sevdiğini ve hep daha başarılı olmak istediğini söyledi.

Her zaman ülkesini gururlandırmayı amaçladığını ifade eden Akçakoca, "Benim rakiplerim karşımdaki insanlar değil. Benim hedefim kalbimdeki insanları mutlu etmek. Benim gurur kaynağım Türkiye'm ve hocalarım. Madalyalarıma yenilerine eklemek, Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda başarılarımı devam ettirmek istiyorum. Şampiyonada ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." açıklamasında bulundu.

Üzgün: "Bayrağımızı göndere çektireceğine inanıyoruz"

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Emirhan'ın kazandığı derecelerle her zaman gururlandıklarını ifade etti.

Emirhan'ın özel ve başarılı bir sporcu olduğuna işaret eden Üzgün "Sporcumuz yıllardır müdürlüğümüzün antrenörleri koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. En son katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 9 madalya kazanmış, 2 dünya rekoru kırmıştı. Dünya Şampiyonası'nda da ilimizi, Türkiye'yi gururlandırarak, İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı göndere çektireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Özel sporcular atletizm antrenörü Lokman Öksüz ise sporcusunun azimli çalışması sonucu her zaman daha güzel dereceler kazandığını dile getirdi.

Öksüz, Emirhan'ın spor sayesinde kendisine olan güveninin de arttığına belirterek, "Emirhan derecelerini artırarak, başarılarını yükselterek kendisini göstermeye devam ediyor. Çalışmalarımız sıkı şekilde gidiyor. Şampiyona öncesi milli takım kampına katılacak ve daha sonra Çek Cumhuriyeti'ne gidecek. Avrupa şampiyonasında aldığımız dereceleri, dünya şampiyonasında da alacağız. Dünya şampiyonasında bir sakatlık olmadığı sürece madalya ile dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Down sendromlu milli atlet Emirhan, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

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