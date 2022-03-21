Down sendromlu ve engelli çocuklara sevgisiyle kulaç attırıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hayatını down sendromlu ve engelli çocuklara adayan Down Sendromlular Yüzme Milli Takımı Antrenörü Serçin Aksu, çocukların yüreğine sevgiyle dokunarak onların mutluluğa kulaç atmasını sağlıyor.

Üniversite öğrencisiyken yüzme antrenörlüğüne başlayan ve 4 yıl bedensel, 6 yıl da görme engelli sporcu yetiştiren Aksu, yaklaşık 7 yıldır da Down Sendromlular Yüzme Milli Takımı'nın antrenörlüğünü yapıyor.

Antrenörlük görevine başladığından bu yana yaklaşık 5 bin öğrencisini yüzme sporuyla tanıştıran Aksu, aralarında Beytullah Eroğlu ve Sevilay Öztürk'ün de bulunduğu 4 sporcusunu milli takıma kazandırdı.

Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Down Sendromlular Yüzme Milli Takımı'na yeni sporcular yetiştirmek hem de bu çocukların hayatın içerisinde yer almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yeni öğrencilere yetenek taramalarıyla ulaştıklarını anlatan Aksu, yetiştirdikleri sporcuların çok özel olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocuklarıma anne sevgisi, anne şefkatiyle yaklaştığım için çocuklar da beni artık anneleri gibi görüyorlar. Çocuklarla uğraşmak, ilgilenmek için sabır ve sevgi gerekiyor. Yani sizden sevgiyi gördükleri zaman her dediğinizi yapıyorlar. Bu da ilk etapta normal, buraya rehabilitasyon amaçlı geliyorlar ama daha sonra yetenekli olan çocukları yarışlara yönelik hazırlıyoruz. Türkiye şampiyonu olan sporcularım var. Madalya aldıkları zamanki o duyguyu anlatamam. Ailelerin sevinçten ağlamaları, duygulanmaları bizi çok mutlu ediyor."

"Onlarla anlaşmak için sevgi yeterli oluyor"

Serçin Aksu, down sendromlu ve otizmli bir çocuğa bir şeyleri yaptırmak için sadece sevginin gerektiğine işaret ederek, yaptığı işin temelinde sevginin yattığını vurguladı.

Sporcularıyla iletişimin güçlü olduğunu ve onlarla çok iyi anlaştığını ifade eden Aksu, "Onlarla anlaşmak için sevgi yeterli oluyor. Sizin sevdiğinizi anlarlarsa kendileri de sizi çok seviyor ve her dediğinizi yapıyorlar. Önemli olan onlarla iletişim kurabilmek. Yani biz bu iletişimi kurduk. O yüzden de bir down sendromlu çocuğa bir otizmli çocuğa bir şeyleri yaptırmanın yolu sadece sevgi." şeklinde görüş belirtti.

Aksu, özel sporcuların çok daha iyi yerlere geleceklerine inandığın aktararak, "İki tane çocuğum var ve bazen benim sporcularım evime de geliyorlar. Çocuklarımla kaynaşıyorlar çok da seviyorlar, onlar da alıştılar. Sporcularım da beni çok seviyor." diye konuştu.

Anne ve babaların geri dönüşlerinin çok iyi olduğunu anlatan Aksu, velilerin çocuklarının yüzmeyle tanıştıktan sonra sosyalleştiğini ve bundan mutlu olduğunu kendisine söylediğini sözlerine ekledi.