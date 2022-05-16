Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Fatih'te gösteri maçı yaptı - Son Dakika
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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Fatih'te gösteri maçı yaptı

16.05.2022 18:49
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Fatih'te gösteri maçı yaptı

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Fatih Belediyesinin düzenlediği organizasyonda gösteri maçı yaptı.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Fatih Belediyesinin düzenlediği organizasyonda gösteri maçı yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, Atatürk Çağdaş Yaşam Anadolu Lisesi Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AK Parti Milletvekili Abdullah Güler, Fatih Kaymakamı Kaan Peker'in de yer aldığı takımla gösteri maçına çıktı.

Gösteri maçı öncesinde konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, " Engelliler Haftası'nda Fatih'te Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız'la birlikte şöhretler karması diyebileceğimiz milletvekilimiz, kaymakamımızla birlikte maç yapacağız. Amacımız gençliği sportif anlamda canlı tutmak, spor da dahil olmak üzere istenirse hiçbir engel olmadığını göstermek. İnşallah güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle buradan bütün engelli ailelerine şu mesajı veriyoruz, spor aşkı her engeli aşar. Bu çocukların sporla neler başarabildiklerini gösterdik. Avrupa şampiyonu olduklarını, dünya üçüncüsü olduklarını göstermek istiyoruz. Buradan Şırnak'taki, Edirne'deki, İstanbul'daki ailelere şunu söylemek istiyoruz, mutlaka çocuklarınızı evden çıkartın ve spor yaptırın." şeklinde konuştu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun 30 bin lisanslı sporcusu olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Çocuklar, son yıllarda devletimizin verdiği imkanlarla, Cumhurbaşkanımızın onları kucaklamasıyla Avrupa'da, dünyada madalya kazanan, İstiklal Marşı'nı okutan çocuklar oldular. Bu hafta vesilesiyle Fatih Belediye Başkanlığı vasıtasıyla, ilçe bürokratlarıyla biz de her şeyi başarabilirizin vurgusunu yapıyoruz. Bugün özel sporcular atletizmde dünya şampiyonu, masa tenisinde Avrupa şampiyonu, futsalda Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olarak yoluna devam etmektedir. Amacımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her engelliyi evinden çıkartıp spor yaptırmaktır. Bu özel yavruları şampiyon olarak Türkiye görecek. Bu maç için de Fatih Belediyesine teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Fatih'te gösteri maçı yaptı - Son Dakika


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