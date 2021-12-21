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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef Dünya Şampiyonası'nda final - Son Dakika

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef Dünya Şampiyonası'nda final

21.12.2021 11:26

Peru'nun başkenti Lima'da 1-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, organizasyonda finale çıkarak Türkiye'ye yeni bir başarı daha kazandırmak istiyor.

Peru'nun başkenti Lima'da 1-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, organizasyonda finale çıkarak Türkiye'ye yeni bir başarı daha kazandırmak istiyor.

Ay-yıldızlılar, Kocaeli'de teknik kurul başkanı İbrahim Acar, antrenörler Uğur Arı, İlyas Sarı ve Hüseyin Dağdelen gözetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

İtalya'da ekim ayında düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda şampiyon olan milli takım, Peru'da da madalyayı göğsüne takmayı hedefliyor.

"Avrupa şampiyonluğu, sporcularımız için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu"

İbrahim Acar, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın misafiri olarak 10 gündür Kocaeli'de kamp yaptıklarını söyledi.

Peru'daki Dünya Şampiyonası hazırlıklarına ilk olarak Kocaeli'de başladıklarını ifade eden Acar, gelecek dönemde kampların Kayseri, Aksaray, Bursa ve İstanbul'da devam edeceğini kaydetti.

Acar, çalışmaların 11 sporcu 4 antrenörle sürdüğünü dile getirerek, "Federasyon tarihinde ülkemize ilk defa takım sporlarında Avrupa şampiyonluğu kazandırdık. Sporcularımız yaşadıkları kentlerde muhteşem bir şekilde karşılandı. Sporcularımız için bu büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Bayrağımızı İtalya'da dalgalandırmak bize gurur verdi. İyi bir kamp ortamı var. Verimli çalışmalarla Peru'ya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"Peru'dan ülkemize yeni bir başarıyı getirmek istiyoruz"

Uzun süredir bir arada çalıştıklarını, Dünya Şampiyonası için birkaç değişiklik yaptıklarını aktaran Acar, aynı heyecanla Peru'ya konsantre olduklarını ifade etti.

Acar, Avrupa şampiyonluğundan sonra sporcuların öz güvenlerinin arttığını belirterek, "Diğer takımlara göre genç bir ekibiz. Hedef, 2024'te Antalya'da düzenlenecek Trisome Oyunları. Basamakları bu şekilde çıkmak istiyoruz. Takımdaki herkes mental olarak iyi. Oyun modülümüzü değiştiriyoruz. Özel bir ekiple gece gündüz analiz yapıyoruz. Hedefimiz, Peru'daki Dünya Şampiyonası'nda final oynamak. Bunun için çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. İlk defa Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Önceki şampiyonaların istatistiklerini getirtiyoruz. Takımlarla ilgili detaylı araştırma yapıyoruz. Peru'dan ülkemize yeni bir başarıyı getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birkan Dikici: "Takımın motivasyonu iyi durumda"

Takım kaptanı Birkan Dikici, moral ve motivasyonlarının iyi olduğunu, antrenörlerinin katkılarıyla verimli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

İtalya'daki Avrupa şampiyonluğundan sonra hedefi dünya şampiyonluğu olarak belirlediklerini aktaran Birkan Dikici, "Dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Eğer şampiyon olursak kupayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a götürmeyi çok istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum." şeklinde konuştu.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef Dünya Şampiyonası'nda final
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef Dünya Şampiyonası'nda final
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef Dünya Şampiyonası'nda final
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef Dünya Şampiyonası'nda final
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef Dünya Şampiyonası'nda final

Down Sendromlular, Dünya Şampiyonası, Futsal, Peru, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef Dünya Şampiyonası'nda final - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef Dünya Şampiyonası'nda final - Son Dakika
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