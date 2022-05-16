SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi - Son Dakika
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SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi

16.05.2022 17:53

SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendiAli DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda sahaya çıktı.

SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi

Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda sahaya çıktı.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru'da geçtiğimiz ay düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. Fatih Belediyesi, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenledi. Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Lisesi Spor Salonu'ndaki organizasyona; Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

ERGÜN TURAN: ŞAMPİYON BİR TAKIMLA MAÇ YAPMAK HEYECAN VERİCİ

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile sporda hiçbir engelin olmadığını göstereceklerini ifade ederek, "Hem de gençleri spora teşvik etmek için güzel bir gün. Umarım iyi bir maç olur. Çok uzun zamandır futbol oynamadım. Böyle özel bir takımla, şampiyon bir takımla maç yapmak heyecan verici" dedi.

BİROL AYDIN: SPOR AŞKI HER ENGELİ AŞAR

Düzenlenen organizasyonun Engelliler Haftası sebebiyle yapıldığını dile getiren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Burada aslında tüm engelli ailelerine şu imajı veriyoruz. Spor aşkı her engeli aşar. Yıllar önce hiçbir şey olamayan bu çocukların aslında sporla engelleri aştıklarını neler başarabildiklerini, Avrupa şampiyonu olduklarını, dünya üçüncüsü olduklarını göstermek istiyoruz. Buradan Şırnak'taki aileye de Edirne'deki aileye de İstanbul'daki aileye de şunu söylemek istiyorum. Mutlaka çocuklarınız evden çıkartıp spor yaptırın. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, 30 bin sporcusuyla ve ailesiyle engelleri aşan bir federasyondur. Yıllar önce hafızanızı yoklarsanız zincirlenen dövülen evlere kapatılan çocuklar son yıllarda devletimizin verdiği imkanlarla Cumhurbaşkanımızın onları kucaklamasıyla o zincirlenen çocuklar artık madalya kazanan Avrupa'da İstiklal Marşı'nı okutan çocuklar oldu" diye konuştu.

Birol Aydın sözlerini şöyle noktaladı: "Gerek Avrupa'da gerek dünyada atletizm şampiyonu, masa tenisinde Avrupa şampiyonu, futsalda Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü başarılarını gösteren özel sporcularımız yoluna devam etmektedir. İnşallah elimizden geldiği kadar Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün çocuklara dokunup her engelliyi evinden çıkarıp spor yapma amacındayız. Bundan sonra bu engelli yavrularımızı acınacak durumda değil şampiyon durumda görecek ülkemiz. Bugünkü maçta bunun bir örneği. Fatih Kaymakamı, belediye başkanı ve diğer tüm bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi
SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi
SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi
SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi
SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi
SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi
SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi
SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi
SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi
SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi
SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi

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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Fatih'te gösteri maçı yaptı Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Fatih'te gösteri maçı yaptı Down Sendromlular Milli Takımı, Fatih'te 7 - 3 galip geldi Down Sendromlular Milli Takımı, Fatih'te 7 - 3 galip geldi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi - Son Dakika
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