SPOR Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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SPOR Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı

23.05.2022 13:09

Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandıTaha AYHAN/MALATYA, (DHA) - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası sonrası memleketi Malatya'ya dönen Hatice Akbaş, coşkuyla karşılandı.

Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası sonrası memleketi Malatya'ya dönen Hatice Akbaş, coşkuyla karşılandı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 54 kilogramda temsil ederek dünya şampiyonu olan Malatya-Akçadağlı 21 yaşındaki milli boksör Hatice Akbaş, sabah saatlerinde inen uçakla memleketi Malatya'ya geldi. Akbaş'ı havalimanında; Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Akçadağ Belediye Başkanvekili Mustafa Turhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Hilal Yıldırım, Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Birim Sorumlusu Bülent Polat, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz karşıladı.

Dünya şampiyonu Hatice Akbaş, havalimanında yaptığı açıklamada, "Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Babamla birlikte 12 yıldır bunun hayalini kuruyoruz. Çok şükür bu hayali gerçekleştirdik ve dünya şampiyonu oldum. Malatya'yı, Akçadağ'ı, Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil ettim" dedi.

Şimdiki hedefinin 2024'te Paris'te yapılacak olan '2024 Yaz Olimpiyatları' olduğunu dile getiren Akbaş, "En büyük hedefimiz orası. İnşallah orada da altın madalyayı ülkeme getireceğim" şeklinde konuştu.

Akbaş, kendisinden yaş olarak büyük ve tecrübeli rakiplere karşı mücadele ettiğini belirterek, "Maçlarım zor geçti. Kolay rakibim yoktu. 12 yıllık emeğimin karşılığını aldım. Çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.

Akbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve olimpiyatlarda da madalya kazanma sözünü verdiğini söyledi. Davul zurnayla karşılanan başarılı sporcu, bir süre çiftetelli oynadıktan sonra şehir turu attı. (DHA)

SPOR Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı
SPOR Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı
SPOR Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı
SPOR Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı
SPOR Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı
SPOR Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı
SPOR Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı
SPOR Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı
SPOR Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı

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Dünya şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da coşkuyla karşılandı Açıklaması Dünya şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da coşkuyla karşılandı Açıklaması Boksta Dünya Şampiyonu Olan Hatice Akbaş: 12 Yıllık Hayalimi Gerçekleştirdim Boksta Dünya Şampiyonu Olan Hatice Akbaş: 12 Yıllık Hayalimi Gerçekleştirdim
Kaynak: DHA

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