Katar için hazırlanan 75 milyon euroluk alkole ne olacağı belli oldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Dünya devi bir marka tarafından Katar için hazırlanan kasa kasa alkol, ülkede alkolün yasak olması nedeniyle elde kalmıştı. Marka, alkollere ne olacağına karar verdi.
2021'de dünyanın en çok satan ikinci alkol markası olan şirket, Katar'a gönderdiği 75 milyon euroluk alkolü şampiyon olan takıma vereceğini açıkladı.
Şirketin resmi sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Marka, alkollerin şampiyon takıma verileceğini aktardı.
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