Katar için hazırlanan 75 milyon euroluk alkole ne olacağı belli oldu

Araç sahipleri rahat bir nefes alacak! Bu gece yarısından itibaren büyük indirim geliyor

Erdoğan "Harekat için icazet almayız" dedi, Rusya'dan bu sözlere yanıt gecikmedi

Jetlerin gece bombardımanı Biden'ı rahatsız etti! Açıklama tam da beklendiği gibi

Girişi var ama çıkışı yok! Kamera görüntülerini izleyen çalışanların eli ayağı buz kesti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Dünya devi bir marka tarafından Katar için hazırlanan kasa kasa alkol, ülkede alkolün yasak olması nedeniyle elde kalmıştı. Marka, alkollere ne olacağına karar verdi.

ŞAMPİYON TAKIMA HEDİYE EDECEKLER

2021'de dünyanın en çok satan ikinci alkol markası olan şirket, Katar'a gönderdiği 75 milyon euroluk alkolü şampiyon olan takıma vereceğini açıkladı.

TWİTTER'DAN DUYURDULAR

Şirketin resmi sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Marka, alkollerin şampiyon takıma verileceğini aktardı.