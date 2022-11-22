Katar için hazırlanan 75 milyon euroluk alkole ne olacağı belli oldu - Son Dakika
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Katar için hazırlanan 75 milyon euroluk alkole ne olacağı belli oldu

22.11.2022 11:40

Katar'daki Dünya Kupası için hazırlanan ancak turnuvada içkinin yasak olması nedeniyle kullanılamayan 75 milyon euroluk alkolün kupayı kazanan takıma hediye edilmesine karar verildi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Dünya devi bir marka tarafından Katar için hazırlanan kasa kasa alkol, ülkede alkolün yasak olması nedeniyle elde kalmıştı. Marka, alkollere ne olacağına karar verdi.

ŞAMPİYON TAKIMA HEDİYE EDECEKLER

2021'de dünyanın en çok satan ikinci alkol markası olan şirket, Katar'a gönderdiği 75 milyon euroluk alkolü şampiyon olan takıma vereceğini açıkladı.

TWİTTER'DAN DUYURDULAR

Şirketin resmi sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Marka, alkollerin şampiyon takıma verileceğini aktardı.

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SON DAKİKA: Katar için hazırlanan 75 milyon euroluk alkole ne olacağı belli oldu - Son Dakika
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