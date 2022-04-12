Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı! - Son Dakika
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Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!

12.04.2022 23:33

Dünya devi Manchester City, performansıyla Avrupa'yı kasıp kavuran Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ı renklerine bağlamak için gemileri yaktı. İngiliz ekibi, 5 yıllık sözleşme imzalamak istediği Norveçli golcü için Dortmund'a 75 milyon euro, oyuncuya ise 70 milyon euro komisyon ve yıllık 30 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Dünya devi Manchester City, performansıyla Avrupa'yı kasıp kavuran Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ı renklerine bağlamak için gemileri yaktı.

175 MİLYON EUROLUK TEKLİF PAKETİ

Sporx'in İtalyan basınından aktardığı habere göre, İngiliz ekibi, Haaland için 5 yıllık sözleşme düşünürken kulübü Dortmund'a 75 milyon euro, oyuncuya ise 70 milyon euro komisyon ve yıllık 30 milyon euro ücret sunan bir teklif paketi hazırladı.

Bir tek kulübü üstüne yapmadıkları kaldı! İşte dünya devinin Haaland'a çılgın teklifİ

HAALAND HALA KARARINI VERMEDİ

Mali olarak en iyi şartların Manchester City tarafından sunulacağını bilen Erling Haaland'ın yine de henüz kararını vermediği ifade edildi. Haaland bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 25 maçta 23 gol 6 asist kaydetti.

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