Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Inter, Juventus'u milli futbolcumuzun attığı golle 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Inter, Juventus'u milli futbolcumuzun attığı golle 1-0 mağlup etti

04.04.2022 00:53

Inter, deplasmanda Juventus'u Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Inter puanını 63'e çıkarırken, Milan'la arasındaki 3 puan farkı ise korumayı başardı.

Juventus ile Inter, İtalya Serie A'nın 31. haftasında karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 yendi.

INTER'DEN ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK GALİBİYET

Mücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltıyı Juventus kalecisi Szczesny çıkardı. VAR uyarısıyla penaltı vuruşu esnasında ceza sahası içerisine giren oyuncular tespit edildi ve maçın hakemi tekrardan beyaz noktayı gösterdi. Bir kez daha topun başına geçen milli futbolcu, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Bu sonucun ardından Inter, puanını 63'e çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı. Juventus ise 59 puanda kaldı.

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Son Dakika Spor Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Inter, Juventus'u milli futbolcumuzun attığı golle 1-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Inter, Juventus'u milli futbolcumuzun attığı golle 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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