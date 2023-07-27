Dünya devlerinin formasını giymişti! David Silva, futbolu bıraktı

Valencia, Manchester City gibi dünya devlerinin formasını giyen yıldız futbolcu David Silva, 37 yaşında krampolarını astı.
37 yaşında kariyerini sonlandıran Silva, uzun yıllar Valencia ve Manchester City'de top koşturdu. Silva, son 2 sezondur Real Sociedad forması giyiyordu.
David Silva aynı zamanda 125 kez İspanya Milli Takımı formasını terletmiş ve 35 gol kaydetmişti. İspanyol yıldız 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası, 4 İngiltere Premier Lig, 2 İspanya Kupası ve 2 İngiltere Kupası zaferi yaşadı.
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