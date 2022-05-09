Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya - Son Dakika
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Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya

09.05.2022 20:54
Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Onur Demirci silkmede 196 kilogramlık derecesiyle gümüş madalya kazanırken, Sara Yenigün ise silkmede 127 kilogramlık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Onur Demirci silkmede 196 kilogramlık derecesiyle gümüş madalya kazanırken, Sara Yenigün ise silkmede 127 kilogramlık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nın sekizinci gününde milli sporcular 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı. 109 kilogram erkeklerde yarışan Onur Demirci silkmede 196 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Demirci, koparmada 155, toplamda ise 351 kiloluk derece elde etti. 87 kilogramda kadınlarda Sara Yenigün de silkmede 127 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Sara, koparmada 90, toplamda da 217 kiloluk derecelerle müsabakasını tamamladı.

Erkekler 87 kiloda yarışan Taner Çağlar ise koparmada 149, silkmede 182 ve toplamda 331 kilogramlık derece elde etti.

Şampiyonanın 8. günü sonrasında kazanılan madalyalar ile Türkiye'nin madalya sayısı 18 oldu. - İSTANBUL

Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya
Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya
Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya
Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya
Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya
Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya
Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya - Son Dakika
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