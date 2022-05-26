Dünya ikincisi liseli güreşçi Avrupa şampiyonluğuna odaklandı - Son Dakika
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Dünya ikincisi liseli güreşçi Avrupa şampiyonluğuna odaklandı

26.05.2022 11:00

Fransa'da yapılan Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) ikincilik kürsüsüne çıkan milli güreşçi Aybüke Şevval Şirikçi, çok yaklaştığı şampiyonluğa bundan sonraki turnuvalarda ulaşabilmek için form tutuyor.

Fransa'da yapılan Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) ikincilik kürsüsüne çıkan milli güreşçi Aybüke Şevval Şirikçi, çok yaklaştığı şampiyonluğa bundan sonraki turnuvalarda ulaşabilmek için form tutuyor.

Yalova Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki milli güreşçi Aybüke Şevval Şirikçi, 14-22 Mayıs'ta Fransa'nın Normandiya kentinde düzenlenen şampiyonada 40 kiloda gümüş madalya kazandı.

Kente, ailesine ve okuluna büyük gurur yaşatan Aybüke Şevval Şirikçi, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 13-19 Haziran'da gerçekleştirilecek 2022 Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'ndaki arkadaşlarıyla Türkiye'yi temsil edecek.

Aybüke Şevval Şirikçi, AA muhabirine, 4 yıl önce ortaokuldaki öğretmeni Elif Yılmaz'ın teşvikiyle güreşe başladığını söyledi.

Okulda açılan kursa katıldığını belirten Aybüke Şevval Şirikçi, "Çok zordu ama çok çalıştım. Elif Yılmaz ve Murat Gençtürk hocalarım sayesinde başarılarım var." diye konuştu.

Aybüke Şevval Şirikçi, bu yıl okullar arası şampiyonada Türkiye birincisi, kulüpler turnuvasında Türkiye ikincisi olduğunu, Fransa'da da dünya ikinciliğini elde ettiğini anlattı.

Yurt dışındaki müsabakalarında çok heyecanlandığını dile getiren milli sporcu, "Mindere çıktığımda oranın farklı bir havası vardı. Mutluyum, gururluyum, ülkemi temsil ettim. Türkiye'yi temsil etmek, Türk bayrağını dalgalandırmak çok güzeldi. Hedefim güreşte Avrupa ve dünya şampiyonluğunu elde etmek." ifadelerini kullandı.

Aybüke Şevval Şirikçi, güreşteki 4'üncü yılında dünya ikinciliğini kazanmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Milli takımla başarılı olmayı istediğini aktaran Aybüke Şevval Şirikçi, "İleride Buse Tosun ve Yasemin Adar gibi büyük başarılara imza atmak istiyorum. Elif Yılmaz hocama ayrı teşekkür etmek istiyorum. Onun emekleri sayesinde buradayım. Ailem de bu başarıya çok sevindi, gurur duydular." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu başarıyla okulun havası değişti"

Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Bozok ise sporun içinden gelen biri olarak öğrencisinin başarısından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Okulunda sporculara verdikleri desteklerin karşılığını böyle büyük bir başarıyla görmenin ayrıca gurur kaynağı olduğunu anlatan Bozok, şöyle devam etti:

"Diğer öğrencilerimizin de Aybüke gibi kendi alanlarında zirve yapmalarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu başarının bütün öğrencilerime örnek olmasını diliyorum. Bu başarıyla okulun havası değişti. Aybüke'nin başarısından sonra öğrenciler onu örnek almaya başladı. Kendi alanlarında başarı yakalamak için girişimlerde bulunuyorlar. Bu da bize yaptığımız işin doğruluğunu gösteriyor. Aybüke daha çok çalışırsa başarıya ulaşacağına ve başarılı bir şekilde hayatını devam ettireceğine, ileriki zamanlarda çok daha büyük başarılar getireceğine, iyi bir olimpiyat sporcusu olabileceğine inanıyorum."

Aybüke Şevval Şirikçi'nin antrenörü beden eğitimi öğretmeni Murat Gençtürk de çocukları küçük yaşlardan itibaren güreşte yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Gençtürk, 5 yıl süren çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarına değinerek, "Aybüke, önce Brezilyalı rakibini, ardından ABD'li rakibini yendi, son olarak finalde Kazak sporcuya 6-2 öndeyken şanssız bir şekilde yenilerek ikinci oldu." ifadesini kullandı.

Öğrencisinin, Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takım kampına katılacağı bilgisini veren Gençtürk, gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonları ile olimpiyatlarda yarışacak sporcular yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Dünya ikincisi liseli güreşçi Avrupa şampiyonluğuna odaklandı
Dünya ikincisi liseli güreşçi Avrupa şampiyonluğuna odaklandı
Dünya ikincisi liseli güreşçi Avrupa şampiyonluğuna odaklandı
Dünya ikincisi liseli güreşçi Avrupa şampiyonluğuna odaklandı

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Kaynak: AA

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